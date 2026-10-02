A Avenida Lúcio Bitencourt, no Bairro Industrial, em Juiz de Fora, ficou interditada para veículos e pedestres a partir dessa quinta-feira (1º). O bloqueio é necessário para a continuidade das obras no local e para garantir a segurança durante a execução dos serviços.

O trecho foi sinalizado, e o principal acesso à localidade passa a ser pela Rua Augusto Mariani. O acesso dos moradores foi mantido pela Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte).

A Rua Euchério Rodrigues permanece liberada para permitir o deslocamento dos moradores pelo bairro.

Linha 604 tem desvio

A linha 604, que atende o bairro Industrial, teve alteração temporária no itinerário. Como o trajeto passa pela Rua Avelino Milagres, será utilizada uma rota alternativa.

No sentido bairro, o ônibus seguirá o itinerário habitual até a Rua Augusto Mariani, depois passará pelas ruas Euchério Rodrigues e Sylvio Ribeiro de Abreu, onde será realizado o ponto final.

No sentido Centro, o trajeto terá início na Rua Cônego Roussin e seguirá pelas ruas Francisco Lins, Waldemar Machado de Mendonça e Sylvio Ribeiro de Abreu. Em seguida, o ônibus passará pela Avenida Garcia Rodrigues Paes e pela Rua Augusto Mariani, retomando posteriormente o itinerário habitual.