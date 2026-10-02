Os ônibus do transporte coletivo de Juiz de Fora irão operar neste domingo (4), dia das eleições de 2026, com quadro de horários de dias úteis e toda a frota disponível. A passagem será gratuita, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e como já ocorre habitualmente aos domingos e feriados nacionais.

Os horários e itinerários completos das linhas podem ser consultados no site da Prefeitura e no aplicativo Cittamobi.

Para atender moradores de Santa Luzia que tiveram o local de votação alterado para a Escola Marechal Mascarenhas de Moraes (Polivalente), no bairro Teixeiras, será disponibilizada a linha especial 127 – Circular Santa Luzia.

A primeira viagem da linha será às 6h30, com intervalos médios de 30 minutos, até as 17h30. O trajeto terá início na Rua Professora Noêmia Mendonça e seguirá pelas ruas Olívia Moreira, Tereza Vaz de Melo, Dr. Costa Reis, Francisco Altomar, Thereza Nogueira dos Santos e Ibitiguaia.

Na sequência, o ônibus passará pela Avenida Santa Luzia até a ponte com a Rua Alcides Paiva Campos e continuará pela Avenida Santa Luzia, Rua Ingrácia Pinheiro, Rua Aurora Torres, Rua José Nunes Leal, novamente Avenida Santa Luzia, Rua Água Limpa, Rua Chácara e Rua Ibitiguaia.

O percurso seguirá pela Avenida Darcy Vargas, Rua Dr. Costa Reis, Rua Maria de Almeida Silva, Rua Custódio Furtado de Souza e Rua Professora Noêmia Mendonça, com ponto final na Escola Polivalente Teixeiras.

Tags:

Eleições