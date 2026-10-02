Juiz de Fora está sob alerta de tempestade nesta sexta-feira (2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Previsão para o fim de semana

Nesta sexta-feira (2), a temperatura varia entre 17°C e 21°C. A previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a manhã e a tarde. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Os ventos serão fracos.

No sábado (3), os termômetros devem marcar entre 15°C e 19°C. A manhã será de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas e, à noite, de chuvisco.

Já no domingo (4), a temperatura fica entre 14°C e 24°C. O dia terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A máxima apresenta tendência de elevação.

Orientações durante a tempestade

Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Tags:

Alerta | Alerta de tempestade | Fim de semana | juiz de fora | Previsão do Tempo | Semana | Tempestade