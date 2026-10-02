O requerimento para a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a aplicação de recursos de emendas parlamentares impositivas na área da Saúde de Juiz de Fora obteve as assinaturas necessárias para sua abertura. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (2) pelo vereador Sargento Mello Casal (PL), autor da proposta. Última pesquisa eleitoral divulgada pelo Acessa apontou que 90% da população quer CPI na saúde.

Segundo o requerimento, a CPI terá como foco a destinação, a execução e a aplicação dos recursos provenientes de emendas parlamentares impositivas encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde ao longo dos últimos cinco anos.

O documento prevê a análise dos valores empenhados, liquidados e efetivamente pagos, além de contratos e procedimentos administrativos relacionados aos recursos. A comissão também deverá verificar os beneficiários das verbas, a efetiva aplicação dos valores e a existência de eventuais alterações de finalidade.

Outro ponto previsto na investigação é a análise da suficiência das informações fornecidas pelo Poder Executivo ao Legislativo municipal sobre a utilização dos recursos.

Assinam o requerimento os vereadores:

Sargento Mello Casal (PL);

André Mariano (PL);

Dr. Antônio Aguiar (União Brasil);

Negro Bússola (PV);

Dr. Marcelo Condé (Avante);

Maurício Delgado (REDE);

Roberta Lopes (PL); e

Vitinho (PSB).

De acordo com a proposta, a CPI terá prazo de funcionamento de 120 dias, com possibilidade de prorrogação conforme as normas regimentais da Câmara Municipal.

A comissão terá como finalidade esclarecer os fatos relacionados à utilização dos recursos públicos e ampliar os mecanismos de transparência e fiscalização sobre as verbas destinadas à saúde. O requerimento ressalta que a investigação não deverá antecipar juízos sobre eventual responsabilidade de agentes públicos ou demais envolvidos.

A partir da instauração, os trabalhos da comissão deverão seguir os procedimentos previstos no regimento da Câmara Municipal, incluindo a definição dos integrantes, a escolha da presidência e relatoria e a realização das diligências necessárias à apuração dos fatos.

Tags:

CPI | investigação | MEC | SP