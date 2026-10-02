Foi publicado nesta sexta-feira (2), o edital de licitação para a contratação da empresa responsável pelo projeto e execução das obras de contenção na Curva da Miséria, na Zona Norte da cidade.

O trecho, que engloba a Avenida Olavo Bilac e a Rua Professor Valquírio Seixas, foi severamente afetado por deslizamentos durante as fortes chuvas de fevereiro, o que comprometeu a mobilidade urbana e causou prejuízos expressivos ao comércio local.

Com um valor estimado em R$ 8,3 milhões, a intervenção será financiada com recursos do Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Reconstrução. A abertura das propostas licitatórias está agendada para o dia 3 de dezembro.

Segundo a prefeita Margarida Salomão, a recuperação do trecho é estratégica para o fluxo urbano da cidade. “Toda a área da Avenida Olavo Bilac ficou muito prejudicada, afetando não apenas a mobilidade e a ligação entre o Centro e a Zona Norte, mas também os comerciantes daquela via, que sofreram um impacto tremendo”, afirmou, projetando um cenário de normalização da via para o início do próximo ano.

Rapidez na execução e riscos geológicos

A titular da Secretaria de Obras, Bruna Rocha, explicou que a escolha do método construtivo levou em conta a urgência de desobstruir o tráfego na região. O projeto utilizará a técnica de solo grampeado, método que insere barras de reforço no talude para estabilizá-lo, associada a telas de alta resistência e a um sistema completo de drenagem superficial e profunda. “É uma solução de rápida execução para conseguirmos liberar a via logo no início da obra e minimizar os impactos”, pontuou.

Apesar da expectativa de retomada da circulação, a Defesa Civil mantém restrições quanto à liberação prévia do trecho devido à persistência de riscos. De acordo com o subsecretário do órgão, Luiz Fernando Martins, o monitoramento contínuo aponta que o maciço de terra na área afetada ainda apresenta deformações e novos sinais de instabilidade. “Sem a obra, fica inviável liberar esse trecho da rua”, ressaltou.

Prazos e modelo de contratação

O processo licitatório seguirá o modelo semi-integrado, o que significa que a empresa vencedora será responsável tanto por elaborar o projeto executivo quanto por executar a obra física. Após a assinatura do contrato, a construtora terá um prazo de vigência de 12 meses, com os trabalhos físicos tendo início logo após a conclusão da licitação e homologação do certame.

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