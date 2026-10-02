Em meio ao avanço de tablets, smartphones e rotinas cada vez mais digitalizadas, o resgate do brincar livre ganha espaço em Juiz de Fora. A valorização de brinquedos de madeira, bonecas de pano e jogos de crochê é o tema central da 14ª edição da Feira Arte Viva JF, que acontece neste sábado (3), das 10h às 18h, no Constantino Hotel, localizado na Rua Santo Antônio, 765, no Centro.

Com entrada gratuita, o evento reúne 65 expositores regionais com opções de artesanato, gastronomia e presentes criativos para o Dia das Crianças e dos Professores

Sem comandos automáticos ou luzes piscantes, uma simples peça de madeira ou uma boneca de pano convida os pequenos a inventar personagens, regras e cenários próprios, estimulando profundamente a criatividade.

Além do estímulo cognitivo, o contato com diferentes texturas, como a madeira, o tecido e o crochê, enriquece a percepção do mundo físico e o desenvolvimento tátil e sensorial. “Mais do que um brinquedo, estamos oferecendo uma possibilidade de experiência. Um convite para tocar, imaginar, criar e descobrir um mundo que não está pronto na tela”, destaca Patrícia Guimarães, idealizadora da feira.

Feira Arte Viva JF

Data: 3 de outubro de 2026

Horário: Das 10h às 18h

Local: Constantino Hotel — Rua Santo Antônio, 765, Centro, Juiz de Fora (MG)

Entrada: Gratuita



