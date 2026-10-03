Em virtude da realização do primeiro turno das eleições neste domingo, dia 4, a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou uma série de alterações no funcionamento dos serviços e equipamentos públicos da cidade. Enquanto setores essenciais como saúde e segurança mantêm operação ininterrupta, as áreas de lazer e cultura suspendem as atividades.

Uma das principais mudanças para os eleitores ocorre no transporte coletivo urbano. Ao longo de todo o domingo, os ônibus vão circular com a grade horária e a frota normalmente aplicadas em dias úteis, contando ainda com a gratuidade na tarifa para facilitar o deslocamento da população até os locais de votação. Agentes de transporte e trânsito atuam no monitoramento do tráfego em pontos estratégicos do município.

Saúde e Segurança



Na saúde, os atendimentos de urgência e emergência funcionam sem interrupção 24 horas por dia. Estão mantidos os plantões nas Unidades de Pronto Atendimento, nos Prontos Atendimentos Nordeste, Infantil e Regional Leste, além do Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira e da Central de Regulação de Vagas Hospitalares.

As estruturas de segurança e atendimento emergencial também seguem operando continuamente. A Guarda Municipal preserva a rotina de rondas e o Centro de Monitoramento e Operações, atendendo pelo telefone 153. A Defesa Civil mantém o plantão do canal 199 para casos de urgência, e as equipes de limpeza urbana ficam de sobreaviso para eventuais intercorrências. Já a Companhia de Saneamento Municipal atua em regime de plantão pelos canais de atendimento telefônico.

Parques fechados

Por outro lado, as opções de cultura e lazer abertas pela administração municipal fecham no domingo. Não há visitação pública no Parque da Lajinha, Parque Municipal, Museu Mariano Procópio nem no Centro de Preservação da Memória Negra. Na Praça CEU, o atendimento administrativo não é realizado, porém as quadras poliesportivas ficam liberadas para a comunidade. Os Restaurantes Populares funcionam exclusivamente para a distribuição de refeições às pessoas em situação de rua cadastradas no programa.

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