Um escorregamento de talude no bairro Monte Castelo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil Municipal, na manhã de sábado (03). O deslocamento de terra atingiu a área de acesso a uma residência, especificamente a escada do imóvel, deixando uma família de sete pessoas temporariamente isolada no local.

Ao chegarem ao endereço, os militares realizaram uma vistoria minuciosa na estrutura para avaliar os riscos imediatos. A análise técnica indicou que, a princípio, não havia sinais aparentes de comprometimento estrutural na edificação.

Diante da estabilidade aparente da construção, a equipe orientou os moradores sobre a possibilidade de desocupação temporária do imóvel como medida preventiva. No entanto, da família optou por permanecer na residência.

Riscos remanescentes e desligamento preventivo

Apesar de a edificação não ter sofrido danos estruturais imediatos, o local continuou sob monitoramento devido ao risco remanescente associado ao talude, que ainda apresentava possibilidade de novos deslizamentos de material.

Como medida de segurança adicional para evitar acidentes com a rede elétrica, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia foi acionada para realizar o desligamento preventivo da eletricidade no imóvel.

A ocorrência foi integralmente acompanhada pela Defesa Civil Municipal,que deu suporte nas avaliações da área de risco e no acompanhamento das providências adotadas pelas equipes a fim de garantir a segurança dos moradores da região

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