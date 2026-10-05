Juiz de Fora terá uma semana marcada por muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O órgão emitiu alertas de chuvas intensas para esta segunda-feira (5) e de tempestade para terça-feira (6), ambos de perigo potencial. As temperaturas devem variar entre 18°C e 30°C ao longo da semana.

Segunda-feira

Nesta segunda-feira (5), a temperatura varia entre 18°C e 26°C. A previsão indica muitas nuvens com chuva isolada pela manhã, pancadas de chuva à tarde e chuva isolada à noite.

O INMET mantém um aviso de chuvas intensas, válido até as 23h59. São esperadas chuvas de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Terça-feira

Na terça-feira (6), os termômetros devem marcar entre 18°C e 28°C. O céu fica encoberto durante o dia, com previsão de chuvisco à tarde.

Também está em vigor um alerta de tempestade, válido até as 23h59. O aviso prevê chuva de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O INMET aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos.

Quarta-feira

Na quarta-feira (7), a mínima será de 18°C e a máxima de 28°C. A previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Quinta-feira

Na quinta-feira (8), as temperaturas ficam entre 19°C e 28°C. O dia terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Sexta-feira

Na sexta-feira (9), a temperatura varia entre 19°C e 30°C. A previsão aponta céu encoberto, com umidade mínima de 50%.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, o INMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também orienta não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante os períodos de instabilidade.

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Tags:

Chuva | juiz de fora | Previsão do Tempo | Semana | Tempestade | tempo