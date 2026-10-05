Um homem de 66 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na Rua Benjamin Constant, esquina com a Avenida Brasil, no bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora, na manhã desse domingo (4).



Segundo o Samu, o paciente sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e fratura no membro inferior esquerdo. Ele foi intubado ainda no local e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.

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