Uma jovem, de 23 anos, foi encontrada morta após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta segunda-feira (5), na Zona Norte de Juiz de Fora. O caso aconteceu na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na altura do Bairro Jardim Natal. De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades policiais, a vítima teria sido decapitada no acidente envolvendo uma motocicleta.

A jovem estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo namorado dela, quando ocorreu o acidente. Ainda segundo a PM, a motocicleta trafegava em alta velocidade, o que teria causado um impacto severo. O condutor e namorado da vítima teria deixado o local antes da chegada da equipe policial e, até a publicação desta reportagem, não foi localizado.

Logo após o acionamento, o local foi isolado para a realização dos trabalhos de praxe. A perícia técnica da Polícia Civil esteve presente na Avenida JK para coletar vestígios, indícios e elementos que possam esclarecer a dinâmica de como o acidente aconteceu.

Após a conclusão dos trabalhos periciais no local, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora para a realização de exames complementares e posterior liberação aos familiares.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Juiz de Fora, que vai apurar se houve envolvimento de outros veículos, a velocidade da motocicleta e os fatores que resultaram na morte da vítima.

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