A Câmara Municipal de Juiz de Fora terá dois novos integrantes em sua composição a partir de 2027. As mudanças ocorrem em decorrência do resultado das Eleições de 2026, nas quais a vereadora Roberta Lopes (PL) foi eleita deputada estadual, obtendo 63.840 votos, e o vereador Sargento Mello Casal (PL) conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, somando 25.090 votos.

Com a ascensão dos parlamentares aos cargos estadual e federal, as vagas abertas no Legislativo municipal serão ocupadas pelos suplentes do próprio Partido Liberal.

A primeira suplente a assumir o mandato é a advogada Natália Paletta Salazar, de 43 anos. Moradora do Bairro Granbery, na Região Central de Juiz de Fora, ela é casada, mãe de dois filhos e disputou sua primeira eleição municipal em 2024, quando conquistou 2.499 votos.

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Ao ingressar na Câmara, Natália pretende aplicar sua formação na área jurídica para garantir rigor técnico na análise de leis e projetos, além de priorizar a fiscalização das ações do Poder Executivo municipal.

A segunda vaga ficará com Carlos Meira Alves Junior, que alcançou 442 votos no pleito municipal de 2024. Residente no Bairro Santo Antônio, situado na Zona Leste da cidade, Carlos tem ensino médio completo, é casado e pai de dois filhos.

Na atuação parlamentar, ele destaca como prioridades o incentivo ao esporte e o fortalecimento de políticas públicas voltadas às pessoas neurodivergentes, pauta motivada diretamente por sua vivência como pai atípico.

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