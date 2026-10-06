A Prefeitura de Juiz de Fora dá início nesta terça-feira (6), à demolição de imóveis destruídos e condenados pelas chuvas do início do ano no Bairro Dom Bosco. Para isso, vai ser necessário interditar alguns pontos da Avenida Presidente Itamar Franco próximo ao Pórtico Sul da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). AS mudanças de tráfego devem se estender até o fim da semana, sempre das 8h30 às 17h.

A medida visa eliminar riscos estruturais, evitar reocupações irregulares e dar sequência às ações de reconstrução nas áreas atingidas.

Mudanças no trânsito

A intervenção altera a circulação de veículos e exige atenção dos motoristas que transitam na região do Dom Bosco e no entorno do campus:

Pista de subida bloqueada: O trecho da Avenida Itamar Franco sentido Centro/UFJF fica interditado a partir da Rua Vicente Beghelli.

Mão dupla temporária: A pista de descida funcionará em mão dupla para dar acesso ao campus da UFJF. A partir do Pórtico Sul, o tráfego segue em pista única até o trevo do Corpo de Bombeiros, onde volta ao fluxo normal.

Acesso bloqueado ao Bairro Dom Bosco: Quem vem do campus ou da Avenida Eugênio do Nascimento em direção ao Centro não poderá acessar a Rua Vicente Beghelli. A alternativa é seguir pela Avenida Itamar Franco e fazer o retorno na rotatória próxima ao Hospital Ascomcer.

Proibição de conversão à esquerda: Motoristas vindos do Centro não poderão dobrar à esquerda para acessar a Avenida Eugênio do Nascimento. A orientação é utilizar o Anel Viário.

Rotas alternativas: Para os bairros Aeroporto e São Pedro, a opção é a Avenida Prefeito Mello Reis, com acesso pelas avenidas Dr. Paulo Japiassu Coelho e Deusdedit Salgado.

Transporte coletivo

Por causa da demolição, as linhas de ônibus 509, 510, 511, 512, 515, 537 e 599 sofrem desvios pontuais:

Sentido Bairro–Centro: Veículos vindos da Avenida Eugênio do Nascimento ou da UFJF mantêm o itinerário normal pela Rua Vicente Beghelli.

Sentido Centro–Bairro: Ônibus vindos da Rua Vicente Beghelli farão o retorno no Anel Viário para acessar a Avenida Eugênio do Nascimento.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) atuam no local para orientar motoristas e passageiros durante todo o período de obras.

Tags:

SP