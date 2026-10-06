Começa nesta terça-feira (6), em Juiz de Fora, a vacinação da dose pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) para idosos a partir de 85 anos. O imunizante protege contra infecções graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite, otite e infecções na corrente sanguínea.

A medida é uma diretriz do Ministério da Saúde voltada à redução de complicações, internações e óbitos entre a população idosa. Devido ao processo natural de envelhecimento do sistema imunológico (imunossenescência) e à presença de comorbidades, esse grupo é mais suscetível a quadros graves decorrentes de infecções respiratórias.

Onde e como se vacinar

Os imunizantes estão disponíveis nos seguintes locais e horários:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): atendimento a partir das 8h30.

Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI): localizado na Avenida Presidente Itamar Franco, 796, com atendimento das 10h às 15h.

Para vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacinação. A equipe de saúde avaliará o histórico prévio de cada paciente para determinar o esquema correto:

Sem vacinação pneumocócica prévia: dose única da Pneumo 20.

Com uma dose anterior de Pneumo 13 ou Pneumo 15: aplicar uma dose de Pneumo 20 (com intervalo mínimo de 2 meses).

Com uma dose anterior de Pneumo 23: aplicar uma dose de Pneumo 20 (com intervalo mínimo de 1 ano).

Com duas doses de Pneumo 23 ou com combinação (Pneumo 13/15 + Pneumo 23): não há indicação para aplicação da Pneumo 20 nesta fase da campanha.

Atendimento domiciliar para acamados

Idosos de 85 anos ou mais que estejam acamados podem receber a dose em residência. Eles devem fazer o cadastrados nas UBS, com agendamento feito diretamente na unidade de referência.

Moradores de áreas descobertas precisam fazer o agendamento pela Central de Vacinas no telefone (32) 3214-4180.

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