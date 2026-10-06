Como parte das ações da campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, o ônibus itinerante da Associação Feminina de Combate ao Câncer de Juiz de Fora (Ascomcer), conhecido como Ascomóvel, realiza atendimento gratuito para as mulheres de Juiz de Fora nesta terça-feira (6).

O atendimento acontece a partir das 10h, no estacionamento descoberto G1 do Independência Shopping, localizado na Av. Presidente Itamar Franco, 3600, no bairro Cascatinha.

A iniciativa busca aproximar os serviços essenciais de saúde da população e orientar sobre a importância do cuidado preventivo.

Durante a ação, o Ascomóvel disponibiliza triagem e exames de mama, com avaliação clínica individualizada realizada pela equipe técnica e encaminhamentos para mamografia na sede da Ascomcer, caso haja indicação.

Serão distribuídos materiais informativos sobre o autoexame, fatores de risco e hábitos saudáveis para a prevenção do câncer de mama e de colo do útero. As mulheres também terão a checagem de pressão arterial e testes rápidos de glicemia.

Como participar

Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas no local. Para ser atendida, é necessário apresentar documento de identificação com foto e, caso possua, o cartão do SUS.

A ação faz parte da programação especial que a Ascomcer e parceiros realizam ao longo de todo o mês de outubro na cidade para incentivar a detecção precoce do câncer de mama, cujas chances de cura chegam a 95% quando diagnosticado na fase inicial.

Tags:

De | mulher | mulheres