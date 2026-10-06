As vistorias cautelares em imóveis e lotes localizados nas áreas que receberão obras de drenagem e esgotamento sanitário na Bacia do Córrego Santa Luzia começam nesta quarta-feira (7), em Juiz de Fora. O trabalho será realizado em três etapas, com início pelo bairro Graminha e posterior avanço para trechos dos bairros Teixeiras e Santa Luzia.



As equipes vão verificar e registrar as condições dos imóveis e lotes que ficam nas áreas de intervenção. No Graminha, a primeira etapa será realizada na Rua Eugênio de Souza Lima e na Avenida Joaquim Vicente Guedes.



A segunda etapa abrangerá o entorno do reservatório de detenção de águas da chuva que será construído no bairro Teixeiras. As vistorias serão feitas na Avenida Maria de Almeida Silva, na Rua Erci Furtado de Souza e na Rua Emereciano Villela.



Já a terceira etapa será realizada no bairro Santa Luzia, em toda a extensão da Rua Ibitiguaia e na Avenida Santa Luzia, acompanhando a margem do córrego.



Os profissionais responsáveis pelo trabalho estarão identificados com a logomarca do Consórcio Macrodrenagem Santa Luzia. A equipe do Trabalho Social da EMCASA também estará em campo a partir desta terça-feira (6) para fazer contato com os moradores, prestar esclarecimentos e orientar a população sobre as ações relacionadas às obras.



As intervenções previstas para a Bacia do Córrego Santa Luzia incluem a implantação e ampliação de estruturas de drenagem, a construção de um reservatório para controle das águas das chuvas e melhorias no sistema de esgotamento sanitário. Segundo a Prefeitura, as obras têm como objetivo ampliar a capacidade de escoamento da água, reduzir os impactos das chuvas e melhorar as condições de saneamento e infraestrutura urbana nos bairros atendidos.



Em caso de dúvidas sobre as obras e as vistorias, os moradores podem entrar em contato pelo WhatsApp exclusivo: (32) 3690-7569.

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