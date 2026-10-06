O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) amplia o projeto “Meu Herói Cuida da Cidade” e abre a iniciativa para crianças e adolescentes de Juiz de Fora. A atividade será realizada nesta quinta-feira (8), a partir das 13h30, em comemoração ao Dia das Crianças, com uma programação voltada à apresentação da rotina e dos serviços realizados pelos profissionais da limpeza urbana.



A atividade é gratuita, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem fazer a inscrição previamente por meio do formulário online.



A primeira edição do projeto foi realizada com filhos e filhas de servidores do Demlurb, em uma ação pelo Dia dos Pais. A iniciativa aproximou as crianças da rotina dos pais e do trabalho desenvolvido na limpeza urbana. Com a ampliação, a proposta passa a receber também crianças e adolescentes da cidade.



Durante a programação, os participantes serão acompanhados pelas equipes do Demlurb em uma visita guiada por setores operacionais, incluindo áreas de capina, varrição e coleta de resíduos. Eles também poderão conhecer veículos e equipamentos, acompanhar a rotina dos profissionais e conversar com servidores sobre as atividades realizadas em cada setor.



A programação terá ainda ações de educação ambiental, com orientações sobre descarte correto de resíduos, coleta seletiva e participação da população nos cuidados com a cidade.



Segundo a diretora-geral do Demlurb, Franciane Pavão, a ampliação permite que a experiência seja compartilhada com um público maior. Ela destaca que o projeto também busca valorizar o vínculo entre os profissionais da limpeza urbana e seus filhos e apresentar às crianças a importância dos serviços realizados pelo Departamento.



Ao final, os participantes receberão um kit educativo e certificado de participação. A programação também terá um momento de confraternização pelo Dia das Crianças.



A atividade integra o programa “Cuidar de Quem Cuida”, do Demlurb, voltado à valorização dos servidores, ao bem-estar, à integração e ao fortalecimento de vínculos.

Com o “Meu Herói Cuida da Cidade”, a proposta é ampliar essa aproximação para a comunidade.

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