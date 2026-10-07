A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), abriu inscrições para a segunda turma da capacitação gratuita em operação de microtrator, voltada a produtores rurais do município. O curso será realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, no Centro de Treinamento em Agropecuária (CTA), no bairro Linhares.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário online. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.



As atividades ocorrerão das 8h às 12h e das 13h às 17h, com carga horária de oito horas por dia. O CTA está localizado na Rua João Cândido de Oliveira, tendo como referência o final da rua do CAIC, no Linhares.



Durante os três dias de treinamento, os participantes terão orientações teóricas e práticas sobre a operação segura e adequada de microtratores. A capacitação será ministrada pelo engenheiro agrônomo Delorme Correa Junior, doutor em Engenharia Agrícola e especialista em Gestão Ambiental.



O instrutor possui experiência na área de máquinas e mecanização agrícola e atua como instrutor credenciado do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio de Janeiro (Senar-RJ), onde ministra cursos de operação e manutenção de máquinas e implementos agrícolas.



A capacitação é realizada pela PJF em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e integra ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à qualificação de produtores rurais.



A proposta é ampliar o acesso à mecanização agrícola e ao conhecimento técnico para o uso dos equipamentos, contribuindo para a eficiência das atividades no campo, a segurança e melhores condições de trabalho na produção rural.

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