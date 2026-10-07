A Prefeitura de Juiz de Fora abriu licitação, nessa terça-feira (6), com valor estimado de R$8.324.654,87, para contratar uma empresa responsável pela elaboração do projeto executivo e pela execução de obras de contenção de encosta e drenagem na Avenida Olavo Bilac, na região conhecida como Curva da Miséria. A sessão pública da Concorrência está marcada para 3 de dezembro, às 9h30, por meio do Portal de Compras Públicas.



De acordo com o edital, a contratação será feita no regime semi-integrado, modalidade em que a empresa vencedora ficará responsável tanto pela elaboração do projeto executivo quanto pela execução das intervenções previstas. O processo é conduzido pela Secretaria de Licitações e Gestão de Contratos (SELICON), por meio da Subsecretaria de Licitações e Compras, para atender à demanda da Secretaria de Obras.



O edital estabelece 18 meses de vigência do contrato e prazo de 15 meses para execução dos serviços, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. O projeto executivo deverá ser desenvolvido e aprovado pela Prefeitura nos três primeiros meses após a ordem específica para sua elaboração. Somente depois dessa aprovação será emitida a autorização para o início das obras.

O valor estimado da contratação tem referência em diferentes bases de custos de engenharia utilizadas no edital. O orçamento inclui as despesas necessárias para elaboração do projeto e execução das obras, além de sinalização, insumos, transporte, mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos e veículos, instalação do canteiro e licenças.

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