Uma árvore caiu e interditou uma via durante a madrugada desta quarta-feira (7), no Centro de Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h para atender à ocorrência. A vegetação ficou encostada na fiação elétrica, mas não houve danos à rede de energia nem a outras estruturas.



A via permaneceu interditada até aproximadamente 4h30, quando os bombeiros realizaram o corte e a remoção da árvore da pista com o uso de motosserra. A vegetação foi acondicionada no passeio e ficou no local para posterior recolhimento pela Prefeitura.



Para garantir a segurança dos trabalhos, a Cemig esteve no local e desligou a energia elétrica da fiação próxima à árvore. Com o desligamento, as equipes do Corpo de Bombeiros puderam realizar o corte e a retirada da vegetação com segurança.

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