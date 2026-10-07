Como parte das preparações para o período chuvoso de 2026/2027, o município de Juiz de Fora abriu formulários para cadastrar voluntários dispostos a auxiliar no resgate e abrigo de animais em casos de emergências climáticas, como enchentes e desabamentos. O mapeamento prévio integra o Plano de Contingência Municipal para Enfrentamento aos Desastres Climáticos (Plancon).

O objetivo do cadastro é estruturar uma rede de resposta rápida para evitar imprevistos e superlotar abrigos públicos em momentos de crise. O cadastramento está dividido em três modalidades:

Lares Temporários: Mapeamento de moradores dispostos a acolher animais resgatados até que retornem aos tutores ou sigam para adoção. O formulário avalia o espaço físico disponível, o porte suportado e a disponibilidade do voluntário.

Transporte: Cadastro de motoristas e voluntários com veículos adequados para a retirada e o deslocamento seguro dos animais das áreas de risco.

Apoio Técnico e Operacional: Mapeamento de profissionais e colaboradores para a montagem, logística e manutenção de abrigos provisórios durante os incidentes.

A iniciativa responde à demanda de incluir a fauna doméstica no planejamento de evacuações de emergência, um gargalo recorrente em desastres provocados por tempestades, permitindo organizar a destinação dos animais de acordo com perfil, porte e comportamento antes do início das ocorrências críticas.

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