Quase três quilos de cocaína foram apreendidos e uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (7), no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Civil, ela estava no imóvel onde a droga era acondicionada. Uma balança utilizada para a pesagem do entorpecente também foi apreendida.



A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e organizações criminosas. A mulher foi encaminhada para a unidade policial e a participação dela nos fatos será apurada durante o procedimento investigativo.



As investigações continuam para esclarecer a origem e o destino da cocaína, além de verificar a existência de outros possíveis envolvidos.

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