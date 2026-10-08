O investigado pelo acidente que matou uma jovem de 23 anos na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em Juiz de Fora, apresentou nessa quarta-feira (7) a motocicleta envolvida na ocorrência. O veículo será submetido a exame pericial antes de ser encaminhado ao pátio. O acidente aconteceu na madrugada da última segunda-feira (5), na altura do bairro Jardim Natal.



Segundo a Polícia Civil, o investigado compareceu à unidade policial, mas o depoimento foi reagendado a pedido do advogado. O delegado responsável pelo caso já ouviu o irmão da vítima e marcou os depoimentos de testemunhas para esta quinta-feira (8) e sexta-feira (9).



A investigação busca esclarecer a dinâmica do acidente e as circunstâncias que levaram à morte da jovem, que estava na garupa da motocicleta. Na ocasião, o condutor deixou o local antes da chegada da equipe policial.



Com a realização da perícia na motocicleta e a coleta de novos depoimentos, a Polícia Civil pretende reunir elementos para esclarecer o caso.

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