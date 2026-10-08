A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (9), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026 nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Com término previsto para a próxima segunda-feira (12), a mobilização intensifica o policiamento e a fiscalização estratégica nos trechos com maior histórico de acidentes e fluxo de veículos.

O foco operacional está centrado na prevenção de infrações de alto risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso de celular ao volante e a falta do cinto de segurança e da cadeirinha infantil. O combate à embriaguez ao volante e as ações de combate ao crime, como apreensão de armas, drogas e recuperação de veículos roubados. Todas elas também receberão reforço de efetivo para garantir respostas mais rápidas às ocorrências.

Restrições para veículos pesados

Para assegurar a mobilidade e minimizar riscos nas rodovias de pista simples, a PRF aplica restrições de tráfego para veículos de carga e combinações que excedam 2,6 m de largura, 4,4 m de altura, 19,8 m de comprimento ou 58,5 toneladas de PBTC.

Confira o cronograma de restrição:

09/10 (Sexta-feira): das 16h às 22h

10/10 (Sábado): das 06h às 12h

12/10 (Segunda-feira): das 16h às 22h

O descumprimento da restrição gera multa de R$ 130,16 (infração média), adição de 4 pontos na CNH e retenção do veículo até o término do horário do bloqueio.

Recomendações para uma viagem segura

A PRF orienta motoristas e passageiros a adotarem medidas preventivas antes de pegar a estrada:

Planejamento e Documentação: Realize a revisão mecânica prévia e certifique-se de que todos os passageiros, incluindo crianças e adolescentes, estejam com documento de identificação.

O uso do cinto é obrigatório para todos os ocupantes. Crianças com idade inferior a 7 anos e meio devem ser transportadas no dispositivo adequado (bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação).

Mantenha distância do veículo da frente, acenda os faróis mesmo durante o dia, ultrapasse apenas pela esquerda e em trechos permitidos e reduza a velocidade ao atravessar perímetros urbanos ou sob chuva. Os motociclistas devem manter o farol aceso, use capacete, evitar os pontos cegos de veículos grandes e desvie do deslocamento de ar provocado por caminhões.





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