Uma manifestação realizada em Juiz de Fora nessa quinta-feira (8), em uma caminhada que saiu da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e seguiu até o Parque Halfeld, na região central da cidade, reuniu várias pessoas. O ato contou com a participação de estudantes e trabalhadores da educação e terminou com concentração em frente à Câmara Municipal.

Os manifestantes percorreram o trajeto a pé pelas ruas do município. Imagens aéreas divulgadas nas redes sociais mostram a participação de um grande número de pessoas durante a mobilização.

Entre as pautas da manifestação estavam a defesa da educação, dos direitos sociais e da soberania nacional, além do apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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