Juiz de Fora tem previsão de temperaturas de até 32°C nesta sexta-feira (9) e alerta de tempestade para sábado (10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso começa às 10h de sábado e segue até as 23h59, com previsão de chuva de até 50 mm por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.

Previsão para o fim de semana

Nesta sexta-feira (9), os termômetros devem variar entre 19°C e 32°C. A previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas pela manhã e possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite.

No sábado (10), a temperatura fica entre 19°C e 31°C. A previsão é de céu claro pela manhã e à tarde. À noite, o céu fica encoberto, com possibilidade de chuvisco e ventos moderados.

Já no domingo (11), a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 30°C. O dia terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.

Alerta de tempestade

O aviso emitido pelo INMET para sábado é de perigo potencial. A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, o INMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também orienta evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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