Um homem de 59 anos foi preso preventivamente em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (8), suspeito de estupro de vulnerável contra os três filhos e a própria esposa. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio do Núcleo de Investigação a Crimes Cibernéticos, em colaboração com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), responsável pela investigação.



Conforme as informações apuradas até o momento, os filhos têm atualmente 6, 13 e 17 anos. No caso do adolescente de 17 anos, as suspeitas dizem respeito ao período em que ele ainda era criança.



Segundo o relato apresentado pela esposa, o investigado também é suspeito de ter misturado medicamentos aos alimentos consumidos por ela para induzir o sono. Ainda conforme a denúncia, ele teria praticado atos sexuais enquanto a mulher estava inconsciente.



Após ser localizado em Juiz de Fora, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. A investigação continua sob responsabilidade da Polícia Civil do Paraná.

Tags:

estupro | Homem | Preso