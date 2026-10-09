A Avenida Brasil, em Juiz de Fora, será totalmente interditada a partir da próxima terça-feira (13), no trecho entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Oscar Surerus, para obras de macrodrenagem. A previsão da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) é que o bloqueio dure cerca de dois meses. Durante o período, motoristas precisarão utilizar rotas alternativas, e linhas de ônibus terão os itinerários alterados.



A intervenção faz parte das obras de ampliação da capacidade de vazão do córrego São Pedro, na região dos bairros Mariano Procópio e Democrata. O projeto prevê a construção de uma nova travessia subterrânea sob a Avenida Brasil, ligando o córrego ao Rio Paraibuna.



Com a obra, a largura do canal passará de três para oito metros, ampliando em quase três vezes sua capacidade de vazão. Para a instalação das novas estruturas de concreto, o trecho atual do córrego precisará ser aberto.



Ruas terão mudanças no sentido de circulação



A Rua Mariano Procópio será a principal alternativa de desvio e passará a operar em mão única em toda a extensão, exclusivamente no sentido Centro.



Outras vias também terão alterações:

- Avenida Rui Barbosa: entre a Avenida Brasil e a Rua Mariano Procópio, o trânsito seguirá no sentido Santa Terezinha–Mariano Procópio.



- Rua Frederico Lage: terá o sentido alterado no trecho entre a Rua Henrique Burnier e a Avenida Coronel Vidal. A mudança não afeta a ponte Engenheiro Daniel Alberto Rigoli Botta, conhecida como ponte do posto Bonitão.



- Ruas Mariano Procópio, Cristovam Molinari e Antônio Lagrota: terão parte das vagas de estacionamento temporariamente retiradas para a criação de novas faixas de rolamento.



Também serão feitas mudanças na sinalização, nas preferências de circulação e na organização dos cruzamentos ao longo dos desvios.



Agentes de Transporte e Trânsito atuarão nos principais pontos para orientar os motoristas e acompanhar o fluxo de veículos.



Confira as rotas alternativas para motoristas



A PJF definiu caminhos diferentes de acordo com o destino dos condutores.

Zona Norte Centro



- Opção 1: ao final da Rua Doutor Henrique Burnier, seguir pela Rua Teresa Cristina, Avenida Coronel Vidal, Rua Mariano Procópio e Rua Antônio Lagrota.



- Opção 2: ao final da Rua Doutor Henrique Burnier, acessar a Avenida Rui Barbosa, no sentido Mariano Procópio, e seguir pelas ruas Mariano Procópio e Antônio Lagrota.



- Pela Garganta do Dilermando: seguir pela Avenida Brasil, Avenida Rui Barbosa, no sentido Santa Terezinha, Rua Alencar Tristão, Rua Paracatu e Avenida Barão do Rio Branco, até a Garganta do Dilermando.



Zona Norte Cidade Alta



O desvio será feito pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Avenida Olavo Bilac, Rua Eunice Weaver, Rua Helena Bitencourt, Rua Doutor Alvino de Paula, Rua Nazira Matar de Freitas, Rua Paulo Moreira Guedes e Avenida Senhor dos Passos.



Centro Zona Norte



- Pela Avenida dos Andradas: ao final da avenida, o acesso será obrigatório pela Rua Benjamin Guimarães, seguindo pelas ruas Professora Violeta Santos e Bernardo Mascarenhas.



- Pela Avenida Brasil: a circulação continuará normalmente pela pista no sentido Zona Norte.



Ônibus terão itinerários e pontos alterados



As linhas de transporte coletivo que circulam pela região também terão mudanças durante a interdição.



O ponto de ônibus da Praça Joviano Martins do Amaral, próximo ao posto Bonitão, ficará desativado. Os passageiros deverão utilizar os pontos da Rua Mariano Procópio.



Já o ponto localizado próximo ao Clube Dom Pedro II será transferido para a Rua Oscar Surerus, na altura do IPSEMG. Também haverá embarque e desembarque nos pontos existentes ao longo das rotas alternativas, além da criação de novos pontos.



Como ficam os itinerários



As linhas dos prefixos 100, 600 e 700, que atendem regiões das zonas Norte e Nordeste, terão mudanças.



No sentido bairro–Centro, os ônibus seguirão o itinerário habitual até a Avenida Brasil, entrarão à direita na Avenida Rui Barbosa e continuarão pelas ruas Mariano Procópio, Ewbank da Câmara e Oscar Surerus. Depois, retornarão ao trajeto habitual pela Avenida Brasil.



No sentido Centro–bairro, as linhas dos prefixos 600 e 700 que passam pela Rua Mariano Procópio utilizarão a Rua Benjamin Guimarães, ao final da Avenida dos Andradas, e seguirão pelas ruas Professora Violeta Santos e Bernardo Mascarenhas.



A prefeitura alerta que os desvios poderão aumentar o tempo de viagem, principalmente nos primeiros dias. A orientação é que os passageiros antecipem o horário de saída. Os itinerários e horários poderão ser ajustados conforme o funcionamento do trânsito.



Motoristas podem acompanhar as condições das vias em tempo real pelo Waze. Para consultar itinerários, alertas e previsão de chegada dos ônibus, os passageiros podem utilizar o aplicativo Cittamobi.



Confira as linhas de ônibus afetadas



As linhas que passam pela Avenida Brasil e utilizarão a rota alternativa pela Rua Mariano Procópio são:



Prefixos 100 a 199



- 100 – Filgueiras

- 101 – Grama

- 103 – Filgueiras

- 104 – Granjas Betânia / Santa Luzia

- 105 – Filgueiras

- 106 – Parque Independência / Jardim Gaúcho

- 107 – Vila Montanhesa

- 108 – Granjas Betânia / Santa Luzia

- 109 – Granjas Triunfo

- 110 – Recanto dos Lagos

- 113 – Jardim Gaúcho / Vila Montanhesa

- 114 – Sagrado Coração / Granjas Betânia

- 118 – Parque Independência / Cidade Nova / Vale Verde

- 119 – Santa Luzia / Nossa Senhora das Graças

- 120 – Santa Luzia / Vista Alegre

- 122 – Jardim de Alá / Eldorado

- 123 – Santa Luzia / Alto Eldorado

- 124 – Alto Jardim de Alá / Eldorado

- 126 – Jardim América / Eldorado

- 131 – São Geraldo / Bandeirantes

- 132 – Ipiranga / Bandeirantes

- 133 – Bandeirantes / Ipiranga / Arco-Íris

- 134 – Bandeirantes / Santa Efigênia

- 135 – Parque Guarani / Sagrado Coração

- 141 – Bela Aurora / Bandeirantes

- 142 – Bela Aurora / Bandeirantes

- 150 – Grama

- 155 – Centro / Jardim Emaús

- 199 – Grama / Sagrado Coração



Prefixos 600 e 700

- 640 – Rodoviária (via Avenida Rio Branco) / Centro

- 646 – Milho Branco (via Avenida Rio Branco) / Centro

- 703 – Barbosa Lage / Centro

- 706 – Cidade do Sol / Centro

- 707 – Cidade do Sol / Centro

- 708 – Vale dos Lírios (via Jardim dos Alfineiros) / Centro

- 710 – Novo Triunfo / Centro

- 711 – Barreira / Centro

- 712 – Dias Tavares / Centro

- 713 – Náutico / Centro

- 714 – Chapéu d'Uvas / Centro

- 715 – Vila Esperança / Centro

- 716 – Distrito Industrial / Centro

- 717 – Benfica / Centro

- 718 – Ponte Preta / Centro

- 719 – Nova Era / Centro

- 720 – Santa Lúcia / Centro

- 721 – Nova Era / Centro

- 722 – Santa Cruz / Centro

- 723 – São Judas Tadeu / Centro

- 725 – São Judas Tadeu / Centro

- 726 – Igrejinha / Centro

- 727 – Bairro Araújo / Centro

- 728 – Nova Benfica / Centro

- 729 – Paula Lima / Centro

- 730 – Santa Lúcia / Centro

- 731 – BR-040 / Centro

- 732 – Santa Cruz / Centro

- 733 – Santa Cruz (via São Damião) / Centro

- 734 – Cidade do Sol / Centro

- 735 – Vila Esperança II / Centro

- 736 – Nova Benfica / Centro

- 738 – Pedra Branca / Centro

- 739 – Nova Era / Centro

- 740 – Humaitá / Centro

- 741 – Valadares / Centro

- 742 – Rosário / Centro

- 743 – Toledos / Centro

- 744 – Palmital / Centro

- 745 – Rosário de Minas / Centro

- 746 – Circular BR-267 / Posto Penalva

- 747 – São Judas Tadeu / Centro

- 748 – Alto Santa Cruz / Centro

- 749 – São Judas Tadeu / Centro

- 751 – Santa Cruz / Santa Clara (via Jardim dos Alfineiros) / Centro

- 752 – Penido / Centro

- 753 – Miguel Marinho / Centro

- 754 – Senai / Benfica

- 755 – Zona Norte / UFJF

- 757 – Benfica (via Jardim Bom Jesus) / Centro

- 758 – Novo Triunfo II / Centro

- 761 – Santo Agostinho (via Jardim dos Alfineiros)

- 766 – Zona Norte / Avenida Rio Branco

- 767 – Benfica / Bela Vista / Centro

- 777 – Avenida Antônio Simão Firjan / Avenida Juscelino Kubitschek / Centro



Nova etapa das obras do Novo PAC



A fase iniciada em 13 de outubro prevê a construção de uma nova travessia subterrânea sob a Avenida Brasil, por onde passará a canalização do córrego. A estrutura terá estacas de concreto armado apoiadas em uma laje e receberá pavimentação após a conclusão.



A nova galeria será formada por estruturas pré-moldadas, seguindo o padrão adotado no restante do canal. Nesse trecho, a canalização permanecerá fechada até o ponto de lançamento no Rio Paraibuna, conforme as dimensões previstas no projeto hidráulico.

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