A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (9), mandado de busca e apreensão em investigação que apura a aquisição e o compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil.

De acordo com as apurações, o investigado compartilhava, pela internet, fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual, através de redes P2P, cuja característica peculiar é possibilitar o compartilhamento direto de arquivos entre os computadores dos usuários, bem como a disponibilização a todos os usuários dessa rede, sem a existência de um servidor centralizado.

Foram apreendidos smartphones, tablet, computador e dispositivos de armazenamento, que serão analisados em continuidade às investigações.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.”



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