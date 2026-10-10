Por causa do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Juiz de Fora vai funcionar em esquema especial.

Enquanto os setores administrativos e o atendimento presencial fecham e reabrem na terça-feira (13), os serviços essenciais de saúde e segurança seguem operando normalmente.

Saúde e plantão

Prontos-socorros, UPAs, hospitais de urgência e os CAPS 24h continuam com atendimento ininterrupto. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o PAM Marechal, a Farmácia Central e os centros de especialidades ficam fechados no feriado.

A Defesa Civil (199), a Guarda Municipal (153) e a Cesama (115) trabalham em plantão contínuo, enquanto o Demlurb suspende a coleta de lixo e a zeladoria, atuando apenas em casos de emergência.

Ônibus e parques

Os ônibus circulam com quadro de horários de feriado e gratuidade da tarifa. Já os Parques da Lajinha, Municipal e Mariano Procópio não abrem na segunda-feira devido à manutenção semanal.

Os Restaurantes Populares terão atendimento exclusivo para a população em situação de rua cadastrada. As atividades normais da cidade serão retomadas a partir das 7h de terça-feira (13).

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