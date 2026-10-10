Um homem de 24 anos, ligado ao Comando Vermelho, foi preso na tarde dessa sexta-feira (9), no Bairro Vila Alpina, em Juiz de Fora, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir e resistiu à abordagem. No local e em um terreno próximo, foram encontradas grandes quantidades de drogas, dinheiro e equipamentos de monitoramento.

A apreensão incluiu 14 barras, 255 tabletes e 713 buchas de maconha, além de 509 porções de ICE, 236 papelotes de cocaína e duas barras de cocaína do tipo escama de peixe. Também foram recolhidas outras duas porções de cocaína, 15 pedras de crack, 100 comprimidos de ecstasy e seis vidros de lança-perfume. Barras de maconha também foram encontradas escondidas em uma manilha, em um terreno próximo.

Os policiais também apreenderam R$2.730, um celular iPhone, cinco câmeras de monitoramento, três monitores e um gravador digital de vídeo (DVR), descrito no registro policial como equipamento utilizado para monitorar viaturas.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido na ação.

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