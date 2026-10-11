Militantes e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram neste domingo (11), no Parque Halfeld, em frente à Câmara Municipal, no Centro de Juiz de Fora, em um ato de apoio à reeleição do presidente. A manifestação foi convocada pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).



Este foi o segundo ato em apoio a Lula realizado na cidade em três dias. Na quinta-feira (9), estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) convocaram outra manifestação, que reuniu participantes pelas ruas do município.

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