O trânsito na região central de Juiz de Fora terá alterações a partir das 7h desta segunda-feira (12), feriado nacional, devido à realização da Corrida Descubra Juiz de Fora – Mercado Municipal. As vias serão liberadas gradualmente após a passagem dos atletas, e a previsão é que o tráfego seja normalizado ao meio-dia.



A largada será na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, em frente ao Mercado Municipal. Os corredores seguirão pela Avenida Presidente Itamar Franco, passarão pelo Viaduto Augusto Franco e continuarão pela Avenida Brasil, ocupando a faixa da esquerda até o Viaduto Engenheiro Renato José Abramo.



Depois, o percurso seguirá pela Rua Osório de Almeida, Rua Pinto de Moura, Rua da Bahia e Avenida Francisco Bernardino, até as proximidades do Viaduto Rosa Cabinda. Os participantes retornarão pela Avenida Francisco Bernardino, acessarão a Praça da Estação e concluirão a prova na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, com chegada pela Rua Doutor Paulo de Frontin.



Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) atuarão na orientação dos motoristas e na organização do trânsito durante a corrida. A recomendação é planejar os deslocamentos com antecedência e utilizar rotas alternativas quando possível. O aplicativo Waze e os painéis eletrônicos de trânsito informarão sobre as interdições.



Ônibus terão tarifa gratuita



Por causa do programa Domingão de Busão, a passagem do transporte coletivo não será cobrada nesta segunda-feira, como ocorre habitualmente aos domingos e feriados nacionais em Juiz de Fora. A orientação é que os participantes priorizem o ônibus para chegar à região da prova, reduzindo o número de veículos no entorno.



Alguns pontos de embarque e desembarque serão temporariamente desativados. Os passageiros deverão utilizar as seguintes alternativas:



- Travessa Doutor Prisco: linhas 100 e 600 devem utilizar os pontos da Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon, e da Avenida Barão do Rio Branco. A linha 700 também poderá utilizar pontos da Avenida Presidente Getúlio Vargas.



- Praça da Estação: a linha 100 deverá utilizar pontos da Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon, e da Avenida Barão do Rio Branco. As linhas 300 e 400 também poderão utilizar pontos da Avenida Presidente Getúlio Vargas. A linha 500 deverá utilizar pontos da Avenida Barão do Rio Branco e da Avenida Presidente Getúlio Vargas.



- Avenida Francisco Bernardino, próximo à Rua São Sebastião: as linhas 100 e 600 deverão utilizar pontos da Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon, e da Avenida Barão do Rio Branco. A linha 500 terá como alternativas pontos da Avenida Barão do Rio Branco e da Avenida Presidente Getúlio Vargas. A linha 700 também poderá utilizar pontos da Avenida Presidente Getúlio Vargas.



- Rua São Sebastião: a linha 300 deverá utilizar pontos da Avenida Barão do Rio Branco e da Avenida Presidente Getúlio Vargas.



- Rua Ângelo Falci: a linha 400 deverá utilizar pontos das avenidas Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon, Barão do Rio Branco e Presidente Getúlio Vargas.



- Rua da Bahia: a linha 300 deverá utilizar pontos das avenidas Presidente Itamar Franco, Barão do Rio Branco e Presidente Getúlio Vargas.

A orientação é que os usuários verifiquem os pontos alternativos antes de iniciar o deslocamento e considerem as mudanças no planejamento da viagem.

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