Começou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (13), a interdição total de um trecho da Avenida Brasil, em Juiz de Fora, para a realização de obras de macrodrenagem nos bairros Mariano Procópio e Democrata. As mudanças devem durar dois meses, de acordo com a prefeitura da cidade.

O bloqueio ocorre entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Oscar Surerus e altera a rotina do juiz-forano.

O projeto prevê a construção de um canal subterrâneo para conectar o córrego São Pedro ao Rio Paraibuna, amplificando a largura do canal de 3 para 8 metros e aumentando a capacidade de vazão do fluxo de água. Para a mudança, pedestres e motoristas devem estar atentos, pois ocorre tanto alterações no tráfego de veículos e na disposição dos ônibus urbanos no trecho.

O que muda no Trânsito

Para mitigar os impactos no tráfego, foram implementadas alterações importantes na circulação de veículos e na sinalização da região.

A Rua Mariano Procópio passa a operar em mão única em toda a sua extensão, exclusivamente no sentido Centro.

Avenida Rui Barbosa: No trecho entre a Av. Brasil e a Rua Mariano Procópio, opera no sentido Santa Terezinha – Mariano Procópio.

Rua Frederico Lage: Sentido alterado no trecho entre a Rua Henrique Burnier e a Av. Coronel Vidal (a Ponte Engenheiro Daniel Alberto Rigoli Botta não foi afetada).

Vagas foram temporariamente suprimidas nas ruas Mariano Procópio, Cristovam Molinari e Antônio Lagrota para a criação de faixas adicionais de trânsito.

Rotas Alternativas para Motoristas

Zona Norte/ Centro



Opção 1 (Via Teresa Cristina): Ao fim da Rua Dr. Henrique Burnier, siga pela Rua Teresa Cristina Av. Coronel Vidal Rua Mariano Procópio Rua Antônio Lagrota.

Opção 2 (Via Rui Barbosa): Entre à direita na Av. Rui Barbosa (sentido Mariano Procópio) Rua Mariano Procópio Rua Antônio Lagrota.

Opção 3 (Garganta do Dilermando): Siga pela Av. Brasil, entre à esquerda na Av. Rui Barbosa (sentido Santa Terezinha) Ruas Alencar Tristão e Paracatu Av. Barão do Rio Branco.

Centro /Zona Norte



Pela Av. dos Andradas: O acesso torna-se obrigatório pela Rua Benjamin Guimarães, seguindo pelas ruas Professora Violeta Santos e Bernardo Mascarenhas.

Pela Av. Brasil: A circulação segue normal pela pista no sentido Zona Norte.

Alterações no Transporte Coletivo

Linhas de ônibus dos prefixos 100, 600 e 700 sofreram modificações de itinerário e de paradas

Sentido Alteração de Itinerário / Desvio Bairro ? Centro Os ônibus entram à direita na Avenida Rui Barbosa, passando pelas ruas Mariano Procópio, Ewbank da Câmara e Oscar Surerus, antes de retornar ao itinerário normal pela Avenida Brasil. Centro ? Bairro As linhas que passam pela região acessam a Rua Benjamin Guimarães (ao final da Avenida dos Andradas) e seguem pelas ruas Professora Violeta Santos e Bernardo Mascarenhas.

Mudanças em Pontos de Parada

Praça Joviano Martins do Amaral (Posto Bonitão): Ponto desativado. Passageiros devem utilizar os pontos da Rua Mariano Procópio.

Próximo ao Clube Dom Pedro II: Ponto transferido para a Rua Oscar Surerus (na altura do Ipsemg).





Recomendações aos usuários

A Prefeitura orienta que passageiros do transporte público antecipem seus horários e acompanhem o fluxo e trajetos pelo aplicativo Cittamobi. Motoristas devem checar as condições em tempo real pelo Waze antes de iniciar as viagens.

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