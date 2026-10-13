Os moradores de Juiz de Fora, da Zona da Mata e do Campo das Vertentes devem se preparar para uma semana de tempo instável e mudanças bruscas na temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a combinação de calor com a umidade vinda do Norte favorece a formação de pancadas de chuva fortes, com risco de trovoadas e rajadas de vento na região.

A semana começou abafada, com os termômetros em Juiz de Fora registrando máximas perto dos 29°C. No entanto, a chegada de uma nova frente fria intensifica as instabilidades. O INMET emitiu alerta de perigo potencial para tempestades pontuais, que podem vir acompanhadas de ventos de até 60 km/h e eventual queda de granizo.

O que esperar em cada região

Em Juiz de Fora, a chuva ganha força a partir de quinta-feira, com predomínio de céu encoberto. No fim de semana, a temperatura cai de forma acentuada, com mínimas na casa dos 16°C e máximas que não devem passar dos 21°C sob chuva frequente.

Na Zona da Mata o calor e o abafamento continuam gerando pancadas isoladas no fim da tarde. A atenção deve ser redobrada nas áreas sujeitas a alagamentos rápidos e deslizamentos de terra devido ao volume acumulado de chuva.

Já no Campo das Vertentes, em cidades de maior altitude, como Barbacena e São João del-Rei, as temperaturas ficam mais amenas. As mínimas no fim de semana podem chegar aos 14°C, com chuvas contínuas e sensação de frio.

A Defesa Civil orienta a população a evitar se abrigar debaixo de árvores durante as tempestades, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e acompanhar os avisos meteorológicos ao longo dos próximos dias.

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