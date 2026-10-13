Um caminhão atingiu e deslocou uma peça do escoramento de uma marquise na Rua Marechal Deodoro, em Juiz de Fora, na noite da última sexta-feira (9). Após a ocorrência, a Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP) notificou o proprietário do imóvel, localizado no número 402, e a empresa responsável pelo escoramento.



A circulação de caminhões é proibida na Rua Marechal Deodoro. O caso foi encaminhado à Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), que deverá adotar as medidas cabíveis em relação à entrada irregular de veículos de grande porte na via.



Segundo a Prefeitura, a marquise possui laudo de integridade estrutural e estava escorada para a realização de intervenções e serviços de manutenção previstos no documento apresentado pelos proprietários.



Com orientação técnica, a peça horizontal deslocada foi reposicionada. Após o serviço, uma nova vistoria foi realizada para verificar as condições do escoramento e da marquise.

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