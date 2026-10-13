O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro confirmou presença em um ato de campanha em Juiz de Fora no sábado, 24 de outubro, véspera do segundo turno das eleições, marcado para o dia 25. A mobilização, intitulada “Bloquinho do 22”, está prevista para começar às 11h, mas ainda não tem local definido.



O anúncio foi feito pela deputada estadual eleita Roberta Lopes (PL), por meio das redes sociais. Segundo as informações divulgadas, os detalhes da programação e o endereço do evento ainda serão anunciados pela organização.



Esta será a segunda visita de Flávio Bolsonaro a Juiz de Fora durante a campanha eleitoral. A cidade tem importância simbólica para a família Bolsonaro desde 2018, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante um ato político no município.



A visita ocorre na reta final da disputa presidencial e integra a estratégia de campanha para ampliar o apoio em Minas Gerais.



No primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 49,58% dos votos válidos em Juiz de Fora, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 41,53%. A expectativa é que o ato reúna apoiadores do candidato na cidade.

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