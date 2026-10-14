O trânsito de veículos e pedestres foi liberado nessa terça-feira (13) na Rua Professor Francisco Faria, entre as ruas Barão do Retiro e Américo Lobo, no bairro Bonfim, em Juiz de Fora. A circulação foi retomada com asfaltamento provisório, enquanto seguem os trabalhos de drenagem e recomposição da via.

Durante a interdição, foram instaladas aduelas pré-moldadas para a canalização do córrego, construídas novas alas de entrada e saída e refeita parte da rede de drenagem.



Ainda estão em andamento os serviços de aterramento lateral, construção de meio-fio, passeio e bocas de lobo. O asfaltamento definitivo e a sinalização serão realizados após a conclusão dessas etapas.

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