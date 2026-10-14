O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) abriu nesta quarta-feira (14) as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva em Juiz de Fora. A seleção contempla os cargos de auxiliar de serviços e operador de máquinas I, com possibilidade de futuras contratações temporárias.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Demlurb, até as 23h59 de sexta-feira (16).

Após o cadastro on-line, os candidatos deverão entregar presencialmente os documentos e títulos para validação das informações nos dias 19, 20 e 21 de outubro, das 8h às 17h.



A entrega será realizada na sede administrativa do Demlurb, localizada na Avenida Francisco Valadares, nº 1.000, no bairro Vila Ideal.



Candidatos que precisarem de auxílio para realizar a inscrição poderão procurar uma das unidades do Diga, que funcionam das 8h às 17h.



Como será a seleção



A classificação será definida por meio de prova de títulos, com pontuação baseada na experiência profissional comprovada e relacionada às atribuições do cargo. Serão atribuídos um ponto a cada dois meses completos de experiência, até o limite de 100 pontos.



As convocações ocorrerão conforme a necessidade do serviço e a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem de classificação. Como se trata de cadastro de reserva, a aprovação não garante contratação imediata.



Os candidatos podem consultar os detalhes e as regras do processo nos editais publicados pelo Demlurb.



Endereços das unidades do Diga



- Centro: Avenida Barão do Rio Branco, 1.843, 2º andar; Avenida Brasil, 2.001, térreo, na sede da Prefeitura; e Mercado Municipal, Avenida Getúlio Vargas, 188, lojas 40 e 45.

- Servidor: Avenida Barão do Rio Branco, 1.851, esquina com a Rua Afonso Pinto da Mota.

- Sul: Rua Porto das Flores, 276, Santa Luzia.

- Centro/Sul: Rua São Mateus, 300, São Mateus.

- Oeste: Avenida Presidente Costa e Silva, 2.066, São Pedro.

- Nordeste: Avenida Rui Barbosa, 530, Santa Terezinha.

- Norte: Praça Coronel Jeremias Garcia, em Benfica; unidade Francisco Bernardino, do programa Prefeitura Presente; e Rua Professor Menton de Alencar, 5, loja 2.