Em celebração ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado nesta sexta-feira, 16 de outubro, os Restaurantes Populares de Juiz de Fora têm uma programação especial que une conscientização, apoio à agricultura familiar e inovação na mesa da população. As unidades do Centro e de Benfica oferecerão um cardápio especial composto por refeições balanceadas, nutritivas e preparadas com ingredientes de produtores rurais do município.

O destaque das comemorações será na unidade de Benfica, onde ocorre a premiação do 4º Desafio Gastronômico pelo Dia Mundial da Alimentação e a estreia oficial da nova sobremesa do equipamento público: o "Doce Sertão".

Doce Sertão: a nova sobremesa popular

Criado pelos alunos de gastronomia Adriano José Mechler Júnior, Ana Paula Soares Ribeiro e Albertino Horácio Guedes Filho, o prato "Doce Sertão" foi o grande vencedor do concurso "Gastronomia Popular".

A receita passa a ser apresentada como opção para integrar o cardápio dos Restaurantes Populares, complementando as refeições diárias que custam R$ 3,50 para os usuários. A iniciativa reforça a proposta de oferecer não apenas sustentação nutricional, mas também pratos saborosos e culturais para a comunidade.

A agricultura familiar na segurança alimentar



A celebração vai além da mesa e busca evidenciar a cadeia de produção que abastece o município. Segundo a secretária de Desenvolvimento Agrário (SDA), Valdeane Dias Cerqueira, a data é um momento essencial para refletir sobre o acesso universal à alimentação de qualidade. "O Dia Mundial da Alimentação nos convida a refletir sobre a importância de garantir o acesso a alimentos de qualidade para toda a população. Em Juiz de Fora, a agricultura familiar tem um papel fundamental nesse processo, conectando quem produz a quem consome e fortalecendo a economia local", afirmou a secretária.

A ação é fruto do trabalho integrado da Prefeitura de Juiz de Fora por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), da Secretaria de Assistência Social (SAS), em parceria com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea-JF) e o Centro Universitário UniAcademia.

Os restaurantes populares de Juiz de Fora estão localizados em dois endereços. Na Rua Halfeld, número 305, no Centro; já o da zona norte fica na Rua Diogo Álvares, número 664, no bairro Benfica.

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