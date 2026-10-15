Policiais civis estão entre os alvos da Operação Abre-te Sésamo, deflagrada na manhã desta quinta-feira (15) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em conjunto com a própria Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais. A ação investiga a participação de agentes em uma organização criminosa com atuação na cidade.

Conduzida pela Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado de Juiz de Fora e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a ofensiva cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. A Justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis ligados aos investigados.

Desdobramento de investigação

A Operação Abre-te Sésamo é um desdobramento direto da Operação Ali Baba, que revelou a estrutura de uma rede criminosa voltada para o tráfico de drogas, além de práticas de extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro em Juiz de Fora.

As novas etapas revelaram indícios de que policiais civis estariam atuando em conluio com o grupo criminoso, o que levou à intervenção da Corregedoria-Geral da instituição.

As diligências continuam ao longo do dia com o apoio de promotores de Justiça, servidores do MPMG e equipes do Gaeco e da Polícia Civil. Novos detalhes devem ser divulgados conforme o avanço dos trabalhos.

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