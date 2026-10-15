A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Juiz de Fora nesta sexta-feira (16) vai provocar alterações no trânsito e no transporte coletivo na região central. O ato político terá concentração na Praça Deputado Clodesmidt Riani e seguirá pela Avenida Presidente Getúlio Vargas até a Praça Tarcísio Delgado, antiga Praça Antônio Carlos.
Interdições no trânsito
A partir das 9h30, o trânsito será parcialmente interditado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, entre a Avenida Barão do Rio Branco e a Rua Marechal Floriano Peixoto. As ruas Jarbas de Lery Santos, São Sebastião e Afonso Pinto da Mota, no entorno, também serão fechadas.
A partir das 12h, horário previsto para o início do deslocamento do ato, a Avenida Presidente Getúlio Vargas será totalmente interditada, incluindo os acessos.
O trânsito será mantido no Viaduto Roza Cabinda, em toda a extensão da Rua Benjamin Constant e na Avenida Barão do Rio Branco.
Também haverá proibição de estacionamento ao longo da Avenida Presidente Getúlio Vargas. Agentes de trânsito estarão na região para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo.
As rotas alternativas indicadas são as avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e Presidente Itamar Franco. As mudanças também serão informadas em painéis viários e nos aplicativos Waze e Cittamobi.
Mudanças nos ônibus
A partir das 9h30, as linhas de ônibus afetadas terão desvios temporários. As rotas alternativas incluem as avenidas Brasil, Barão do Rio Branco, Francisco Bernardino e Presidente Itamar Franco. Os locais de embarque e desembarque também serão alterados durante o evento.
Confira os pontos indicados para cada grupo de linhas:
- Linhas 102 e 116: Avenida Brasil e Praça da Estação.
- Linhas 101, 103, 105, 107, 109, 110, 150 e 155: Avenida Brasil e Praça da Estação.
- Linhas 201 a 210: Avenida Brasil, Avenida Presidente Itamar Franco e Avenida Barão do Rio Branco.
- Linhas 301 a 309 e 313 a 399: Praça da Estação e Avenida Brasil.
- Linha 311: Avenida Brasil.
- Linhas 400, 408, 411, 413, 415, 420, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 435, 436 e 448: Avenida Brasil e Praça da Estação.
- Linhas 402, 403, 404, 405 e 406: Avenida Brasil, Avenida Presidente Itamar Franco e Avenida Barão do Rio Branco.
- Linhas 424, 430, 431, 432, 433, 434, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445 e 447: Rua Ângelo Falci, Praça da Estação e Avenida Brasil.
- Linhas 516, 530, 533, 538, 540 e 542: Avenida Brasil e Praça da Estação.
- Linhas 519, 523, 529, 543, 546 e 549: Avenida Presidente Itamar Franco, Praça da Estação e Avenida Brasil.
- Linhas 539, 544 e 548: Avenida dos Andradas, Avenida Barão do Rio Branco e Avenida Presidente Itamar Franco.
- Linhas 600 a 610, 613 a 616, 620, 621, 700 a 702, 705, 709 e 737: Avenida Brasil, Travessa Dr. Prisco e Avenida dos Andradas.
- Linhas 703, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 753, 754, 757, 758, 761, 767 e 777: Avenida Brasil e Travessa Dr. Prisco.
Atenção: a linha 709 aparece nos dois últimos grupos da lista original, com pontos de embarque e desembarque diferentes. A informação deve ser confirmada com os canais oficiais do transporte coletivo.