Juiz de Fora está sob alerta de tempestade nesta sexta-feira (16). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) é válido até as 23h59 e prevê chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo.

Segundo o INMET, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Para o sábado (17), um novo aviso, de perigo potencial, prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo. Esse alerta vale da meia-noite até as 23h59.

Previsão do tempo para o fim de semana

Nesta sexta-feira, a previsão indica temperaturas entre 19°C e 29°C. A manhã terá muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde e à noite, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

No sábado, os termômetros devem marcar entre 17°C e 26°C. O céu fica com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas isoladas à tarde.

Já no domingo (18), a mínima prevista é de 13°C e a máxima, de 27°C. A previsão aponta muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas.

Orientações de segurança

Durante rajadas de vento, o INMET orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também recomenda não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

No período de alerta de maior severidade, a orientação é desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tags:

Alerta | Alerta de tempestade | Fim de semana | juiz de fora | Previsão do Tempo | Semana | sexta-feira