O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá chegar com atraso a Juiz de Fora, onde participa de um ato marcado para as 12h desta sexta-feira(16).

De acordo com a organização do evento, Lula estava em Brasília para assinar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala de trabalho 6x1, o que deve impactar o horário de chegada à cidade mineira.

Apoiadores aguardam a chegada do presidente no local do evento. Até o momento, o trânsito na Avenida Rio Branco segue normalmente, sem alterações significativas no fluxo de veículos.

A expectativa é que novas informações sobre o horário de chegada sejam divulgadas pela organização.