



Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Juiz de Fora por volta das 14h desta sexta-feira (16) para participar de um ato político no Centro da cidade. Ao lado da prefeita Margarida Salomão (PT), da senadora eleita Marília Campos, do governador do Piauí, Rafael Fonteles, e de Rui Costa, o presidente percorreu a Avenida Getúlio Vargas em um carro, enquanto discursava para apoiadores que acompanhavam a mobilização.

Durante o percurso, Lula defendeu a importância da reeleição e afirmou que o país não pode retroceder. Um dos principais temas abordados foi o fim da escala de trabalho 6x1. O presidente sustentou que a mudança na jornada de trabalho não provocará prejuízos nem para os trabalhadores nem para os empresários.

A manifestação reuniu apoiadores ao longo da avenida, que acompanharam a passagem do presidente e das lideranças políticas. A mobilização havia sido anunciada para as 12h, mas Lula chegou à cidade por volta das 14h.

Lula destaca fim da escala 6x1

Durante o discurso realizado enquanto o carro avançava pela Avenida Getúlio Vargas, Lula ressaltou a necessidade de avançar nas políticas voltadas aos trabalhadores e defendeu a continuidade das ações de seu governo.

Ao falar sobre a redução da jornada de trabalho, o presidente afirmou que o fim da escala 6x1 não deve prejudicar a atividade econômica nem os empresários. A pauta esteve entre os destaques da agenda política do presidente nesta sexta-feira.

Além da prefeita Margarida Salomão, Lula esteve acompanhado da senadora eleita Marília Campos, do governador do Piauí, Rafael Fonteles, e de Rui Costa. A presença das lideranças marcou o ato político na região central de Juiz de Fora.

O percurso pela Avenida Getúlio Vargas foi o cenário das manifestações e do discurso do presidente, que também defendeu a reeleição e afirmou que o Brasil não pode retroceder.



