Um veículo pegou fogo na Rua Paracatu, no bairro Bom Clima, em Juiz de Fora. A ocorrência mobilizou equipes do 4° Batalhão de Bombeiros Militar e assustou quem passava pela região.

De acordo com o relato do proprietário do automóvel, o veículo apresentou uma perda repentina de potência enquanto trafegava pela via e, logo em seguida, o fogo começou. As causas ainda não foram identificadas.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Carro pegou fogo na Rua Paracatu em JF

Antes da chegada do socorro, populares tentaram conter o avanço das chamas utilizando dois extintores cedidos por um estabelecimento comercial próximo, mas não obtiveram sucesso.

Para o atendimento da ocorrência, o Corpo de Bombeiros deslocou duas viaturas e conseguiu debelar as chamas. Ninguém se feriu.

Tags:

bombeiros | Carro | Fogo | Pane mecânica | região | Veículo