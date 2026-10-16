Em visita oficial ao campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, nesta sexta (16), às obras do novo Hospital Universitário, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, anunciou o investimento de R$ 30 milhões para a construção da nova sede do Colégio de Aplicação João XXIII.

A iniciativa atende a uma demanda urgente da instituição, que teve seu prédio histórico no Bairro Santa Helena interditado pela Defesa Civil após os deslizamentos causados pelas chuvas de fevereiro de 2026 e hoje funciona temporariamente na Rua Espírito Santo, no Centro.

O novo complexo será erguido dentro da própria cidade universitária, contando com 35 salas de aula, prazo de entrega estimado entre 18 e 24 meses e a transição para o modelo de ensino em turno integral, beneficiando cerca de 1.200 estudantes do ensino fundamental, médio e EJA, além de aproximar os alunos da rotina acadêmica, científica e cultural da UFJF.

Visita a Hospital Universitário

A agenda do Ministério da Educação incluiu também uma vistoria às obras do novo Hospital Universitário, empreendimento retomado em 2025 sob gestão da Ebserh com previsão de conclusão para 2029.

Atualizado para atender às novas normas sanitárias e demandas do SUS, o projeto expandirá significativamente a oferta de saúde pública em Juiz de Fora e região, como a capacidade de internações anuais saltará de 4,9 mil para aproximadamente 13 mil, com o número de leitos passando de 154 para 385.

A nova estrutura abrigará dez salas cirúrgicas, 40 leitos de UTI Adulto, unidades de transplante de medula óssea, centro de diagnósticos por imagem e uma ala completa voltada à saúde materna e infantil, incluindo UTI Pediátrica e Neonatal.

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