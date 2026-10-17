A realização da 13ª Corrida Solidária Outubro Rosa vai provocar alterações no trânsito e no transporte coletivo na região da Cidade Alta, em Juiz de Fora, neste domingo (18). O Anel Viário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) ficará interditado durante a manhã, com fechamento dos pórticos norte e sul às 7h30 e previsão de liberação total às 9h30.

Agentes de trânsito estarão nos acessos para orientar os motoristas e indicar rotas alternativas. As interdições também serão sinalizadas em painéis viários e informadas pelo aplicativo Waze.

Mudanças no transporte coletivo

As linhas 502, 532, 534, 541, 544, 547, 548, 549, 560 e 599 terão desvios temporários durante a interdição. Os passageiros poderão utilizar o benefício do Domingão de Busão, que garante gratuidade nas passagens aos domingos.

Confira as alterações por linha:

- Linha 502

Centro/Bairro: segue pela Avenida Presidente Itamar Franco, Avenida Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Avenida Presidente Costa e Silva e Rua Atílio Pastorini, antes de retomar o itinerário habitual.

Bairro/Centro: passa pela Avenida Pedro Henrique Krambeck, Rua Roberto Stiegert, Avenida Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Avenida Eugênio do Nascimento e Avenida Presidente Itamar Franco, antes de retomar a rota.

- Linhas 532 e 541

Bairro/Centro: seguem pela Rua Roberto Stiegert, Avenida Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Avenida Eugênio do Nascimento e Avenida Presidente Itamar Franco, antes de retomar o itinerário habitual.

Bairro/Centro: passa pela Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Avenida Eugênio do Nascimento e Avenida Presidente Itamar Franco, antes de retomar a rota.

- Linhas 544 e 548

Centro/Bairro: seguem pela Avenida Presidente Itamar Franco, Avenida Eugênio do Nascimento, região do estádio, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne e Avenida Presidente Costa e Silva, antes de retomar o itinerário habitual.

- Linha 547

Bairro/Centro: passa pela Rua José Lourenço Kelmer, Avenida Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Avenida Eugênio do Nascimento e Avenida Presidente Itamar Franco, antes de retomar a rota.

- Linha 549

Centro/Bairro: segue pela Avenida Presidente Itamar Franco, Avenida Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Avenida Presidente Costa e Silva e Rua Atílio Pastorini, antes de retomar o itinerário habitual.

Bairro/Centro: passa pela Avenida Pedro Henrique Krambeck, Rua Roberto Stiegert, Avenida Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Avenida Eugênio do Nascimento e Avenida Presidente Itamar Franco, antes de retomar a rota.

- Linha 560

Centro/Bairro: segue pela Avenida Presidente Itamar Franco, Avenida Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Ferdinando Cyrne e Avenida Presidente Costa e Silva, antes de retomar o itinerário habitual.

Bairro/Centro: passa pela Avenida Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti e Avenida Eugênio do Nascimento, antes de retomar a rota.

- Linha 599

Bairro/Centro: segue pela Rua Roberto Stiegert, Avenida Presidente Costa e Silva, Rua Dr. Ferdinando Cyrne, Rua Paulo Botti, Avenida Eugênio do Nascimento e Avenida Presidente Itamar Franco, antes de retomar o itinerário habitual.

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