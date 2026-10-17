A Prefeitura de Juiz de Fora demoliu 34 imóveis em áreas de risco atingidas pelas fortes chuvas de fevereiro, ao longo desta semana. As demolições ocorreram nos bairros Solidariedade, com 20 imóveis; Santa Rita de Cássia, com 12; Grajaú, com um; e Alto Grajaú, também com um.

Os trabalhos são realizados pela Defesa Civil em conjunto com a Secretaria de Obras e fazem parte das ações de reconstrução das áreas afetadas. A retirada das edificações busca eliminar situações de risco e evitar que imóveis sem condições de habitabilidade voltem a ser ocupados pelas famílias de origem ou por terceiros.

Lonas são instaladas em encostas

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros também instalaram lonas em encostas nos bairros Costa Carvalho, Santos Anjos e São Tarcísio. A medida é preventiva e temporária, com o objetivo de reduzir a infiltração da água da chuva no solo.

A previsão é que a colocação de lonas continue nos próximos dias, em outros pontos da cidade.

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