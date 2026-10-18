A Rua Mariano Procópio, em Juiz de Fora, passou por mudanças na sinalização e na circulação de veículos para atender ao aumento do fluxo provocado pelo fechamento de um trecho da Avenida Brasil. Entre as medidas estão a implantação de três faixas de rolamento no sentido Centro, a retirada de vagas de estacionamento e a transferência temporária de pontos de ônibus.

As mudanças começaram a ser implementadas após os primeiros dias de operação do desvio, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

Desde a tarde de quarta-feira (14), equipes trabalham na adequação da sinalização para permitir a circulação em três faixas no sentido Centro. Para viabilizar a mudança, o estacionamento foi retirado no trecho entre a travessia elevada do Centro Cultural Dnar Rocha e a Avenida dos Andradas.

O acesso à Avenida dos Andradas pela Rua Mariano Procópio também foi alterado. Agora, os motoristas devem utilizar o binário formado pelas ruas Benjamin Guimarães e Christovam Molinari. A mudança busca evitar filas e impedir que veículos fiquem parados sobre a linha férrea.

Além disso, sinalizações provisórias de bloqueio foram substituídas por barreiras fixadas ao chão para reforçar o cumprimento das restrições de circulação.

Mudanças nos pontos de ônibus

As linhas do transporte coletivo das regiões Norte e Nordeste que passam pela Rua Mariano Procópio no sentido Bairro-Centro também tiveram alterações nos locais de embarque e desembarque.

Confira os pontos transferidos:

Avenida Brasil, na Praça Joviano Martins do Amaral, próximo ao Posto Bonitão: transferido para o início da Avenida Rui Barbosa, na altura do número 165.

Avenida Brasil, próximo ao Clube Dom Pedro II: transferido para um trecho da avenida logo após a Rua Oscar Surerus.

Os pontos da Rua Mariano Procópio entre a Avenida dos Andradas e a Rua Agassis são destinados exclusivamente aos passageiros da linha 620 (Francisco Bernardino/Fontesville), que já utiliza o trecho habitualmente.

Outros dois pontos também foram transferidos temporariamente para a Rua Bernardo Mascarenhas, nas proximidades da passagem em nível da Avenida Rui Barbosa. São eles:

O ponto da Avenida Coronel Vidal, próximo à Rua Frederico Lage.

O ponto da Rua Mariano Procópio, próximo à Avenida Rui Barbosa e ao Museu Mariano Procópio.

A transferência ocorre porque as linhas que normalmente circulam entre a Avenida dos Andradas e a Rua Mariano Procópio estão utilizando a Rua Bernardo Mascarenhas como rota alternativa.

Sinalização e segurança

As faixas de travessia de pedestres foram revitalizadas, e cavaletes com mensagens educativas foram instalados na região. A Escola Pública de Trânsito de Juiz de Fora também deve realizar ações de orientação no local.

A sinalização dos desvios foi reforçada com novas placas, e cartazes foram colocados nos pontos de ônibus temporariamente desativados para informar os passageiros sobre os locais corretos de embarque e desembarque. Agentes de Transporte e Trânsito seguem monitorando a circulação na região.

Tags:

De